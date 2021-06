Iisraeli päritolu kokk peitus koroona eest Tõstamaa metsade vahele

Oded Teper valmistas Lähis-Ida rahvustoite nagu kokasaates, ­ainult et elavas esituses. FOTO: Jüri Looring

Enam-vähem aasta eest maabus Eestis Iisraelis sündinud ja kasvanud elukutse­line kokk Oded Teper, kes tuli perega siia Austraaliast, kus oli elanud viimased kümme aastat. Odedi abikaasa on sünnilt pärnakas, kes ajal, kui maailm läks hulluks, leidis, et kõige turvalisem paik maailmas on kunagine kodukant.