Kõmsi laste unistus sai pärast pikka ootamist teoks

Külaseltsi esinaise Lilia Urbi sõnutsi on rulapargi idee idanenud Kõmsil juba pikka aega ja osa lapsi, kes kunagi rambi järele isutasid, on juba suurekski kasvanud.

“Mõtlesime, et kui me nüüd rularambi ehitamist ette ei võta, siis jääbki see tegemata,” ütles Urb.

“Lootsime külaseltsis, et ehk kogume annetustest kümnendiku vajaminevast rahast. See, et toetajaid oli nii palju ja annetusi tuli valla teisest otsastki, oli meeldiv üllatus. Esimene annetus tehti kohe järgmisel hommikul, kui kuulutus sai üles pandud,” seletas Urb. “Olin ülimalt liigutatud iga kord, kui mõne ettevõtte juhiga suhtlesin või kui pangakontot kontrollisin. Iga euro oli hindamatu väärtusega. Liigutatud, sest nägin, et soov täita noorte unistus, luua koht, kus nad saavad õues aktiivselt vaba aega veeta, polnud ainult meil, vaid tervel kogukonnal.”