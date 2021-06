Sarikoristaja võitleb rannaniidu lagastajatega

Vahari jutu järgi on ta nendesamade kätega aastate jooksul sealtsamast kohast korduvalt samalaadset õlist prügi rohu vahelt välja sõelunud.

“See ei ole juhus, kui ühe koha peale satub mitu prügivedajat, kes ajavad oma hunniku laiali ühtemoodi,” kahtlustas ta, et needsamad mehed on sinna varemgi sodi tassinud.

Meeste nimed tulid pärast Facebooki riputatud postitust õige ruttu välja ja ühel hommikul korjasid nad oma prügi kokku ja sõidutasid minema. “Nad on vabandanud ja meil on kokkulepe, et nad tulevad ja aitavad karmavõla tasumiseks muud soga koristada,” märkis Vahar.