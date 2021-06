Tänavu märtsis koostas Põhja-Pärnumaa vallavalitsus hanke, liisimaks sõiduk, mida kasutaksid valla ametnikud. Volinikel tekkis küsimus, miks oli konkreetsetele automüüjatele saadetud hankesse kirjutatud näiteks, et kohustuslik peab olema soojendusega rool, nõlva­stardiabi, seitsmetollise ekraa­niga meediakeskus ja vähemalt 16tollise läbimõõduga rehvid. Maksimaalne teljevahe oli samuti märgitud millimeetri täpsusega. “Avastati, et hange kaldub ühe automargi suunas, ja see oli vastuvõtmatu,” selgitas Põhja-Pärnumaa volikogu liige Raul Peetson (valimisliit Ühine Koduvald).