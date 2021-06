Kolmapäevast ringlusse jõudva soome-ugri erikujundusega mündi lõid pärnakad

Soome-ugri rahvaste esivanemad on pärit Uurali mägede piirkonnast. Riiklik iseseisvus on kolmel soome-ugri rahval: eestlastel, soomlastel ja ungarlastel. Euroopa Liit on ka mõne väiksema hõimurahva, näiteks saamide ja liivlaste põline elupaik. Paarkümmend soome-ugri rahvast elab Venemaal.

Võidutöö autor Paldrok käis mündil kujutatud sümboleid kaljudelt kopeerimas 1984. aastal teadusliku ekspeditsiooni raames. Paldrok on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia skulptuuri erialal, samuti õppinud Helsingi ja Oslo kunstiakadeemias. Ta on kontseptuaalse kunstiõppeasutuse Academia Non Grata üks rajajaid ja üleilmse Non Grata kunstigrupi juhtfiguur.