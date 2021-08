Selgus, et Lihula maanteel asuvast Olerexist äsja ostetud kütus oli veega segunenud ja veidrat värvi, meenutades piimataolist vedelikku. AS Olerexi tegevjuht Piret Miller kinnitas, et tõepoolest selline kahetsusväärne juhtum Pärnu Papsaare tanklas juhtus. Suure vihmasaju tulemusena tungis vihmavesi tihendite vahelt kütusemahutitesse ning rikkus kütuse. Nüüdseks on saadud ka ekspertiisi tulemus, mis kinnitab mahuti tihendite leket.