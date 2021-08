Eakad prindivad vaktsineerimistõendi, et pääseda tantsima, kontserdile ja väärikate ülikooli

84aastane Juhan Jürgenson, kes eile lõunal tuli Pärnu keskraamatukokku vaktsineerimistõendit printima, põhjendas: “Ega me pääse sellest.” Jürgenson peab tõenäoliseks, et pärast 9. augustil kehtima hakkavaid uusi piiranguid ei lasta ilma tõendita enam üritustele tantsimagi, aga jalga keerutamas käia ta armastab. Enne tõendi trükkimist tuli tal läbi käia politsei- ja piirivalveameti teenindusbüroostki, et ID-kaardile kehtivad PIN-koodid hankida.