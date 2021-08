Vargad viisid minema murutraktori

Vargus pandi toime 8. augusti ja 16. augusti vahel. Esmaspäeval, 16. augustil teavitas naaber talu omanikku, et märkas krundil praokil olevat kõrvalhoone ukse. Omanik kontrollis hooned üle ja avastas, et varastatud on murutraktor, jalgratas, kaks murutrimmerit ja muid esemeid. Kannatanu teavitas vargusest kohe politseid, mis alustas juhtumi asjaolude ja kahju suuruse väljaselgitamist. Kahtlusaluseid praegu ei ole.