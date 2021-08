Pärnumaa keskmine eluiga läheneb 80 aastale

Pärnumaa naiste elu pikkuseks sünnihetkel prognoositakse 83,35 aastat, meestele umbes üheksat aastat vähem: keskmiselt elavad siin maakonnas sündinud mehed 74,25aastaseks. Võrdlusena: Eestis keskmiselt on meeste oodatav eluiga 74,4 ja naistel 82,8 aastat. Tervena elavad mehed 55,5 ja naised 59,5 aastat.

Oodatav eluiga sõltub paljudest teguritest. Kõige suurem varieeruvus on hariduses: kõrgharitud inimesed elavad 82,2 ja põhiharidusega pea kümme aastat vähem ehk 72,9 aastat.

Eesti meeste oodatav eluiga on jõudnud samale tasemele, mis oli naistel 1995. aastal.

Statistikaameti juhtanalüütiku Ethel Maasingu sõnutsi on oodatav eluiga 1995. aastast kasvanud, kuid mullu see veidi lühenes (0,07 protsenti). “Oodatava eluea kasvu pidurdas eelmise aasta mõnevõrra suurem suremus võrreldes viimase kümne aastaga,” selgitas ta.

Eesti naised elavad meestest aga endiselt märgatavalt kauem, kuid see erinevus on aastatega vähenenud.

Kui 1995. aastal elasid naised 12,8 aastat kauem kui mehed, siis 2020. aastaks vähenes sama näitaja nelja aasta võrra ja on nüüd 8,4 aastat. “Eesti meeste oodatav eluiga on jõudnud samale tasemele, mis oli naistel 1995. aastal,” märkis Maasing.

Baltimaadeski ületame oodatava eluea pikkuselt nii lätlasi kui leedukaid: mõlemal on see 75,1 aastat. Samal ajal kui Euroopa keskmine oli 2019. aasta seisuga 81,3. Naaberriigis Soomes on oodatav eluiga 82,2 aastat ehk 3,4 aastat rohkem kui Eestis.