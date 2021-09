Kontor, kus sorteeritakse kogu prügi

Kõige viimasena sai korda vast kõige keerulisem teema: kuidas kontoris prügi sorteerida? Kontoriruumides töötab ligemale 20 inimest. Sügisest lisanduvad Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatorisse uued inkubandid ning aeg-ajalt toimuvad kontoriruumides suuremad üritusedki. See tähendab, et probleem vajas läbimõtlemist, sest eesmärk oli teha sortimine kõigile võimalikult lihtsaks. Arenduskeskus teeb koostööd OÜ Tootjavastutusorganisatsioonga (TVO), kes meeskonda nõustaski. Nende esimene soovitus oli kaotada ruumidest tavalised prügikastid.

Sortimisele üleminekuga võeti kõigist ruumidest ära tavalised prügikorvid. FOTO: Pärnumaa arenduskeskus

Nenditi, et see on kokkuvõttes hea mõte, sest laua all olevad prügikastid on liiga mugavad. Teiseks on nende kaotamine hea terviselegi, sest nii liigub inimene kontoris rohkem ringi, kui näiteks banaanikoor vajab äraviskamist.

Prügi sortimiseks muretseti kontorisse eraldi prügikastid.

Eri prügiliikide jaoks on kastid väljas kontori sissepääsu juures. FOTO: Pärnumaa arenduskeskus

Kui esimene kogus prügikaste osteti TVO käest, valmistas teise koguse kohalik Pärnumaa ettevõte Solve et Coagula. Prügikastid paigutati ruumide sissepääsu juurde ning teisele poole kontorit, kus asub Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator. Peale selle koostati väike juhend, kus kirjas näited, kuhu mis sorti prügi läheb. Küsimusi tekitas majapidamispaber, millega käsi kuivatatakse. Paljud ei tea, et see on biolagunev jääde.

Juhend aitab sortimisega toime tulla. FOTO: Pärnumaa arenduskeskus

Kindlasti mõtleb mõni lugeja, kuidas kogu meeskond nõusse saadi. See oli üpriski lihtne: otsustesse kaasati kogu meeskond ja teemat arutati mitmel koosolekul.