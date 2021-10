Pärnu südalinna kvartali arhitektuurivõistlusele laekus kaks tööd

Konkursi eesmärk oli leida parim planeeringu- ja hoonestuslahendus Pärnu kesklinnas Pikk 14a, Aia 2a, Lai 15b, Pikk 16b ja Pikk 18 kinnistutele ja nendega vahetult külgnevale avalikule linnaruumile. Võistlusala on Pärnu südalinna aktiivseima arendustegevusega piirkond, mille edasist arengut mõjutab tuntavalt Pargi tänava pikendusele rajatav uus sild (kolmas sild).

Arhitektuurivõistluse koordinaatori, Pärnu linnakujunduse spetsialisti Janno Poopuu sõnutsi on kaks ideelahendust küll oodatust väiksem hulk, kuid tagasihoidlik osavõtt ei tähenda, et konkurss oleks ebaõnnestunud.

“Arhitektuurikonkursi taset ei näita ainult osalusaktiivsus, vaid ennekõike see, kas konkurss annab meile hea linnaruumilise lahenduse. Selliste keeruliste võistlusalade puhul, kus otsitakse uut nägu juba olemasolevale hoonestatud ja nii-öelda valmis linnaruumile, mitte lihtsalt ühele uuele hoonele, kipubki ideekavandeid tulema pigem vähem,” tõdes Poopuu. Ta lisas, et arusaadavalt on seesuguste konkursside lähteülesanne märksa raskem, kui üksikobjektide arhitektuurivõistlustel.