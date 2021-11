Jaemüügihiiul on valmimisjärgus või valminud kaheksa kauplust neljas Eesti linnas. FOTO: Mailiis Ollino

Lidli Pärnu kauplus on ehituslikult valmis: sellele on väljastatud kasutusluba ja juba suve hakul asuti seda sisustamagi. Ometi on poe uksed tänini külastajatele suletud.