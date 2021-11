Psüühilise erivajadusega inimesed said endale suvepealinnas uue kodu

Oma klientidele kodu ehitanud AS Hoolekandeteenuste Lääne piirkonna juht Elin Kokla nentis, et ridaelamu toad on praegu veel tühjad ja tunduvad ehk kõledad, kuid kui inimesed on sisse kolinud, muutuvad need ruttu koduseks.

Oja 144 ridaelamus on viis korterit, igas neist elab perena kuus inimest, kellele ööpäev läbi on toeks tegevusjuhendaja. Igal elanikul on privaatne magamistuba, peale selle avar elutuba ühistegevuseks: kokkamiseks, söömiseks, suhtlemiseks või niisama ajaveetmiseks. Oluline on selle hoone olemus – see on kodu, mitte hooldekodu või raviasutus.