Eelmisel kuul jõustus Pärnu maakohtu otsus, millega Lihula lasteaia õpetaja Kaie Raudkivi mõisteti süüdi mudilaste väärkohtlemises. Süüdistuses seisab, et tunamullu jaanuaris sikutas Raudkivi üht mudilastest käest, raputas ja tõukas teda. Mullu kevadel lõi lasteaiaõpetaja üht last rusikaga õla piirkonda. Eelmise aasta lõpus või selle alguses virutas Raudkivi ühele lapsele labakäega parema silma piirkonda, tänavu märtsis aga lajatas teisele labakäega vastu pead.

Need on episoodid, mis on välja toodud kohtu ette toodud süüdistuses. Teadaolevalt on juhtumeid, kus Raudkivi väikeste lastega sobimatult käitus, rohkemgi. Raudkivi nõustus kohtuistungil kokkuleppemenetluses prokuröri küsitud karistusega.

Pärast Raudkivi süüdimõistmist tekkis küsimus, kuidas sai lastaaia juhataja Anne Ööpik sellest kõigest mööda vaadata. Küsimusi on tekitanud seegi, et Ööpik esitas Raudkivi mullu Pärnumaa aasta lasteaiaõpetaja nominendiks. Ööpiku sõnade järgi esitas ta Raudkivi tunnustuse saamise vääriliseks kolleegide täidetud ankeetide põhjal, ent hiljem on lasteaiatöötajad rääkinud, et Raudkivi käitumine ei laste ega kolleegidega olnud kaugeltki nii laitmatu, nagu direktor on sellel välja paista lasknud.

Hirvelal oli Ööpikuga ligemale kahetunnine jutuajamine, mille jooksul räägiti pikalt, mis on toimunud ja kuidas see võimalikuks osutus. „Ütlesin talle, et kindlasti hakkab ajakirjandus selle juhtumi kohta küsima ja ma ei taha, et küsimused vastuseta jääksid. Nii ei teki olukorda, kus juhataja läheks minema ja küsimused jäävad vastuseta,” ütles Hirvela eelmisel kuul Pärnu Postimehele. "Rääkisin talle, et suur vahe, kas ta lahkub ise või teda sunnuiakse."

Hirvela sõnade järgi pole ta kõiki ajakirjandusse jõudnud lugusid Lihula lasteaias juhtunust lugenud ega oska seepärast öelda, kas Ööpik on toimunut küllalt põhjalikult selgitanud.