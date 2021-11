Riigikogu liige ei saanud Pärnu senise meeri troonilt tõukamiseks piisavalt hääli

Kosenkraniuse esitas linnapea kandidaadiks keskerakondlasest volikogu esimees Andrei Korobeinik. “Ta on väga hästi hakkama saanud ja loodame, et saab veelgi paremini hakkama,” põhjendas Korobeinik koalitsiooni linnapeakandidaadi valikut.

“12 aastat linnajuhtimist on andnud mulle hindamatu kogemuse ja teadmised, milline on linnavalitsuse organisatsioon, millised on linna murekohad, millised on võimalused,” tõdes aastaid abilinnapea ja linnapeana töötanud Kosenkranius hääletamise eel oma kõnes.