Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku juhataja Raine Pilli tunnistas, et laste- ja noorukite psühhiaatritega on kahjuks erakordselt kehv seis kogu Eestis. “Arvestades seda, et Eestis on üldse 27 laste- ja noorukite psühhiaatrit, aga peaks olema umbes 80, on maakonna kohta üks päris rahuldav,” tõdes Pilli, kelle andmeil pole enamikus maakondades lastepsühhiaatri teenus üldse kättesaadav.