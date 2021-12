Pärnu Instituut on esitanud Pärnu linnavalitsusele soovi taganeda tuulepargi rajamist. Põhjuseks tõik, et teadaolevalt ei ole Pärnu linna ega Paikuse osavalla juhtkond ega arendaja Elektri Energia viimase viie–kuue aasta jooksul ilmutanud vähimatki huvi Paikuse tuulepargi ehitamise vastu. “Ilmekas on ka asjaolu, et koostatava Pärnu linna ja Tori valla tuuleenergeetika eriplaneering ei sisaldanud viidet Paikuse tuulepargile,” teatas Pärnu Instituut kirjas linnavalitsusele.