Piirangute leevendamine tekitab vastakaid arvamusi

Tervis Spaa Grupi juhataja Jaan Ratnik tõdes, et ei julge valitsuse ­otsuse üle juubeldada põhjusel, et koroona­viiruse levik on ju viimastel päevadel suurenenud. Teisalt pole neil enam aega aastavahetuse plaane muuta, mistõttu Tervise Paradiisis ega Tervise ravispaahotellis suuri pidusid hoolimata piirangute leevenemisest ei tule.