Vaadake, millistes Pärnumaa omavalitsustes toimub ilutulestik

Pärnu linnas võetakse uus aasta vastu rahulikult, sest linn tulevärki ei korralda. Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar ütles, et Pärnu linnavalitsus pole alates 2019. aastast ilutulestikku organiseerinud. “Põhjuseks on soov olla keskkonnasõbralik ja mitte hirmutada meie neljajalgseid sõpru,” selgitas ta.

Roosaare sõnutsi on jutuks olnud valgusetenduse tegemine, kuid praegu nakatumise tõusu ajal pole inimeste lähestikku kokku kutsumine mõistlik. Seega eelistab linn lühiajalisele rakettide õhku laskmisele linna püsivamat kaunistamist valguskaunistustega, et elanikele ja külalistele pikemat aega silmailu pakkuda. “Paugutamist on uusaastaööl niigi küllaga, iga vähem lastud rakett säästab keskkonda ja on ümberkaudsetele ohutum,” märkis ta.