Pärnumaalt leiti pisike ehtimiseks mõeldud ühepoolne vermitud münt ehk ehisbrakteaat. See kotkakujutisega metallkettake on arheoloog Erki Russowi hinnangul valmistatud hõbeplekist, kuhu on haamriga sisse löödud vormiplaadil asuv kujutis. Tõenäoliselt oli münt omal ajal ka kullatud.

Vormi ja materjali põhjal hindab Russow, et ese on pärit 14. sajandist. Tol ajal oli leiukohas maaisandaks Saare-Lääne piiskop. Kelle rüüd, kotti, valjaid või peaehet Pärnumaalt leitud kotkadekooriga münt kaunistas, jääb mõistatuseks, kuid arheoloogi hinnangul oli selline dekoratiivne kettake kindlasti märk elitaarsusest.

Presstehnikas ehisplaadikesi on Eestis leitud varemgi, kuid enamasti on need vasesulamist, mitte hõbedast. Varasemast on kindlalt teada üks sarnane kotkapildiga ehisbrakteaat Läänemaalt.