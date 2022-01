Nagu avaliku testimise koordinaator, Medicumi juhatuse liige Tõnis Allik selgitas, nähtub tulemuste statistikat analüüsides, et positiivsete tulemuste osagi on märkimisväärselt kasvanud: umbes pool perearsti saatekirjaga proovi tegema saadetutest on sel nädalal olnud positiivsed.