Üleskutse: tähistagem riigi sünnipäeva terviserajal!

Sihtasutuse juhataja Alo Lõokese sõnutsi on esimest korda 2006. aastal välja kuulutatud algatusest saanud oodatud ja arvuka osalusega ettevõtmine. Näiteks eelmisel aastal läbiti kampaaniaperioodil terviseradadel üle 102 000 kilomeetri.

“Teeb heameelt, et igal aastal tullakse radadele pidupäeva tähistama aina enam ja üha rohkem kinnistub arusaam, et liikumine värskes õhus on kasulik kingitus nii endale, oma perele kui kogu Eestile,” rõõmustas Lõoke. “Seda kingitust ei peaks aga tegema ainult vabariigi aastapäeval, vaid mõne korra nädalas!”