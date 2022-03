Eesti neiud tegid Ukraina laulust eestikeelse versiooni

Pärnakad tõdesid, et kallistus on vähim, mida saame jagada, kuid ometi annab tugev embus nii palju. Lauluga saadetakse kallistusi üle tuhande kilomeetri taha, ukrainlastele.

“Sellist sõnumit vajavad ilmselt eestlased ja teised eurooplasedki, keda Putini algatatud sõda on vaimselt raputanud. Olgugi et me ei ole kesk vihisevaid kuule, on valu ja kurbus vägagi ehe ja tugev, sest vaid linnulennu kaugusel jäävad inimesed koduta,” tõdes muusikavideo produtsent Roos. “Kuid nagu alati, muusika lohutab ja kisub reaalsusest kõrvale: loodan, et see pala jõuab ukrainlasteni ja pakub neile kas või pisutki lohutust.”