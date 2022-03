Saadetise esimene osa on juba Ukrainasse jõudnud, teine lähetati teele reedel.

Klubi kõneisik Ervin Luur rääkis, et idee sai alguse tuttavate ukrainlaste abipalvest. “Algul koguti Eestis pigem raha, aga siis ukrainlased ütlesid, et nad ei saa selle eest midagi osta – Ukrainas on suur puudus medikamentidest,” rääkis Luur.