Suvituskorteritesse vastu hooaega põgenikke ei oodata

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius tunnistas eile riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni avalikul istungil, et suvepealinnas pole just lihtne põgenikele elukohta leida. Veel rõhutas meer, et oma­valitsustel on tarvis teada, kui palju põgenikke on Eestisse oodata. Sest muidu ei osata ­arvestada, kui palju varuda voodipesu, madratseid ja hügieenitarbeid.