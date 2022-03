Omavalitsusjuhid hingavad kergemalt: riik hüvitab põgenike vastuvõtmise kulud

Nüüd on linnapea sõnutsi kindlus, et juba tehtud kulutused ja veel tekkivad väljaminekud maksab riik vastavalt kehtestatud piirmääradele tegasi. Kosenkranius on kindel, et mingid kulud jäävad ikka omavalitsuse kanda. Vastuvõtukeskusse renditi näiteks kohvimasin ja pandi üles televiisor. Ta arutles, et võib-olla need mahuvad ette antud kategooriatesse, aga esialgu ta ei näinud, et need oleksid hüvitamiskõlblikud. Transpordikulu hüvitatakse 20 eurot inimese kohta, aga kiirest vajadusest lähtuvalt on põgenikku taksogagi transporditud. Kui taksoarve ületab piirmäära, jääb see osa linna kanda.