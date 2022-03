Ettevõtjad otsivad juba suvetöötajaid, tööd leidub sõjapõgenikelegi

Kallaste ütlust mööda vajab pitsarestoran suveks seoses suureneva töökoormusega juurde umbes 60 inimest: kokki, abikokki, nõudepesijaid ja klienditeenindajaid. “Positiivne on, kui on kogemused, aga enamjaolt koolitame kohapeal,” kinnitas Kallaste. Ta lisas, et kööki oodatakse abilisi alates 16 eluaastast, kui töösoovijal on põhikool lõpetatud, ja saali täisealisi teenindajaid.