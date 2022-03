Soojustusplaat sulas akna ees talvega kausjaks

“Sellisel asja ei saa ometi olla looduslik põhjus, mis oleks loogiline,” arvas Lipovski 15 sentimeetri paksuse vahtpolüstüreenplaadi umbes 12 sentimeetri sügavust sulamisjälgedega süvendit takseerides. “Täielik kosmos. Hakka või uskuma, et mängus on mingid kosmilised jõud, aga see seletus on veel jaburam.”