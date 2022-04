Tuntud peakokk paneb ameti maha

“Olen üle seitsme aastat peakokana töötanud, gaasipedaal põhjas, ja leidsin, et vajan puhkust,” ütles Ruubel, tunnistades, et see amet on teda pisut läbi põletanud. “See kõik on tulnud mu tervise arvelt ja mõtlesin, et on vaja aeg natuke maha võtta. Olen oma karjääri jooksul kõik, mida olen teha tahtnud, Pärnus saavutanud. Ma ei näinud enam enda jaoks motivatsiooni restoranis töötada.”