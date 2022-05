Pärnu jõe paremkaldal pump track’i juures osutab Pull, et korjas mõne nädala eest pühapäeval veepiirilt paarsada klaaspudelit. Ta pakub, et õngitsejad on need talvel jääle jätnud. Kalamehi, kes talvel jõe pealt läbi käivad, on tuhandeid. Ometi seda prügi keegi talvel ei korista. Mälestusena talvest vedeleb jõe ääres hulga penoplastitükke, mida kalamehed kasutavad istumisalustena, et oleks soe ja mõnus. "Rehvid vedelevad. Kust need tulnud on, ma ei tea," viitab Pull järjekordsele leiule.