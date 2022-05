Pastoraadi teenindaja Isabell Riipus rääkis, et ehkki suveterrass neil ametlikult veel avatud ei ole, saavad soovijad õues einestada. “Kui inimesed tahavad väljas süüa, tellivad siseruumis toidu ära. Õues teenindamist praegu ei toimu,” märkis Riipus. Ta lisas, et ilmselt avaneb see võimalus 1. juunist.