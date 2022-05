Bussiühendus pealinnaga paraneb

Kui praegu toimuvad need reisid nädala lõpus, siis 16. juunist on lisabussid käigus iga päev.

Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos ütles, et aprilli tulemused kinnitasid: märtsis tehtud otsus jätta pileti hind samaks oli õige. “See on aidanud koroonakriisi taandumisel reisijad taas meie bussidesse tuua,” märkis ta.

Nii oli tänavune aprill Lux Expressile edukas nii siseriiklikus kui rahvusvahelises liiniveos. “Eesti-sisestel liinidel lähenesime sõitjate arvult möödunud aasta juuli tulemusele ja lõpetasime aprilli esimest korda nõnda, et jäime alates möödunud aasta kõrghooajast kasumisse,” avaldas Roos.

Lux Expressi lähituleviku üks eesmärke on tagada nii sise- kui välisliinidel küllaldane liinimaht, et kõik soovijad saaksid suvisel tippajal mugavalt reisida siis, kui neil vaja on.