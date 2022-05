Eelmisel aastal Pärnumaal tehtud koolitoidu analüüsis rõhutati, et kõige täisväärtuslikum kütus kasvavale organismile on just mahedalt kasvatatud toit. Valla- ja koolijuhid olid alles hiljuti rõõmsad, et riik leidiski juba tänavuses eelarves mahetoidu jaoks raha, kuid nüüd, kui summa selge, tabas pettumus.