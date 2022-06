Statistika ⟩ Hüvitisega püütakse hajutada üürileandjate umbusku põgenike suhtes

Hüvitist makstakse kas sõjapõgenikule või üürileandjale, kes on teinud kulutusi eluruumi kordaseadmiseks või sisustamiseks. Rahataotlus tuleb esitada omavalitsusele. Pärnumaal saab üürikulude hüvitist neljas vallas: Häädemeestel, Läänerannas, Saardes ja Põhja-Pärnumaal. Neil on sotsiaalkindlustusametiga vastav leping sõlmitud. Kogu Eesti peale on selliseid omavalitsusi 31.