Pärnu haigla leevendab pea aasta kehtinud piiranguid

Nakkusohu vähenemise tõttu on tänasest Pärnu haiglas taas lubatud patsiente külastada, aga külaliselt nõutakse palatis maski kandmist.

Erandina jäävad külastuspiirangud kehtima nakkus-ja sünnitusosakonnas, kus külastamine toimub raviarstiga kokkuleppel.

Patsiendid saavad jälle maja peal liikuda saatjata ja külastada R-kioskit, kohvikut või minna õuealale jalutama.

Haigla personalilt nõutakse maski kandmist vaid patsiendiga vahetul kokkupuutel: palatis, ambulatoorsel vastuvõtul, uuringuruumis. Erandina tuleb maski kandmist väljaspool patsiendi ruume jätkata nakkusosakonnas.

Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialisti Margit Suhhostavetsi sõnade kohaselt saavad kõik majja tulijad desotada käsi ja võtta fuajeest soovi korral maski. Ta lisas, et inimesed, kellel on köha, nohu või muud haigustunnused, võiksid lähedaste külastamise edasi lükata ja vastuvõtule minnes maski ette panna, et võimalikku nakkust mitte levitada. “Loodame külastajate tervele mõistusele,” lausus Suhhostavets.

Jätkuvalt testitakse COVIDi suhtes kõiki statsionaarsele ravile saabuvaid erakorralisi ja plaanilisi patsiente siiani kehtivas korras.

Suhhostavets märkis, et tulenevalt olukorrast jääb osakondadele õigus ja kohustus kehtestada oma osakonna sees rangemaid maskikandmise nõudeid.

Leevenenud piirangud kehtivad peale haigla Ristiku tänava peakorpuse Ravi tänava õendus-hoolduskeskuses.

Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialisti jutu järgi on haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv olnud viimastel nädalatel madal – haiglasse on ravile võetud vaid mõni nakatunu. Tänahommikuse seisuga oli Pärnu haiglas ravil kaheksa COVIDi-patsienti, kellest noorim on 49- ja vanim 91aastane.

Raskete haigusjuhtude taandumise tõttu vähendab haigla COVID-19-üldvoodikohtade arvu 11 võrra, jättes alles üheksa kohta. Kahest kolmanda astme intensiivravivoodist jääb COVIDi-haigete tarbeks üks. Erivoodeid jääb haiglasse praegu ja ilmselt veel pikemaks ajaks alles neli: nii sünnitus-, günekoloogia-, laste- kui psühhiaatriaosakonda üks.

Endistviisi testitakse COVIDi suhtes kõiki statsionaarsele ravile jõudvaid patsiente.

Terviseameti peadirektori otsusega lõpeb tänasest tervishoius hädaolukord. Hädaolukorra oht jääb püsima.

Terviseameti peadirektori Birgit Lao sõnutsi lasub edaspidi suurem vastutus inimestel endil. “Praegu on hooliva ja vastutustundliku tervisekäitumise aeg, järgides juba tuttavaks saanud ennetusmeetmeid,” selgitas ta.