Mälestuspäeval paluti Jumalalt Eestit lõhestava riiu lõppu

Taremaa viitas mitmel puhul tsitaadile pühakirjast: “Iga kuningriik, mis on omavahelises riius lõhenenud, laastatakse, ja ükski linn või pere, mis on omavahel riius, ei jää püsima.” Sõnavõtu lõpetanud palveski osutas vaimulik samale kirjakohale. Palve läks teele Ukraina rahva eest, Vene rahva eest, et nood ärkaksid valeunest ja pöörduksid rahu poole, ning Eesti eest, et riid ja lõhestumine riigis lõpeks.