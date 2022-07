Graafik ⟩ Pärnumaal kahanes põgenike hulk turistide tulekuga

Pärnus on tuntavalt vähenenud lühiajaliselt majutuvate põgenike hulk, sellel on seos turismihooaja haripunktiga. Sotsiaalkindlustusameti (SKA) kriisikommunikatsiooni spetsialist Keiu Virro selgitas, et esmalt suunab SKA põgenikke hotellidesse vabade kohtade olemasolu põhjal.