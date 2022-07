Video ⟩ Aardejaht Pärnu rannas: detektor tuvastab metalli pea igal sammul

Suvitushooajal käib Pärnu rannast iga päev läbi tuhandeid või isegi kümneid tuhandeid päikesekummardajaid ja suplejaid. Sellisest inimmassist jääb randa nii mõndagi maha. Peamiselt jäljed liival ja paratamatult ka prügi, kuid vahel kaotab keegi midagi ära, olgu see mõni nipsasi, võtmed või isegi ehe. Liiva alla on need kerged haihtuma ja rasked üles leida.