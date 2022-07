Suplusvee proovidest leitud mikroorganism ohustab väheseid

Tegu on mittetoksiliste koolera vibriooni tüvedega, mis pole epideemilise potentsiaaliga, kuid võivad paaril protsendil inimestest põhjustada oksendamist, kõhulahtisust, haavanakkust, kõrva- ja nahapõletikku või mädanikke. Eelkõige on ohustatud väikesed lapsed, nõrgenenud immuunsusega inimesed ja suplejad, kelle nahal on marrastusi või haavandeid.

Üks liike, kelle levik ja arvukus Läänemeres võib suureneda, on ka vibrioonid. Tänavune lühike, kuid kuum suvi on neile olnud soodne kasvutingimus.

Erinevaid vibrioone on maailmas väga palju: 2011. aasta seisuga on klassifitseeritud 77 liiki, millest näiteks ainult ühes ehk kooleravibrioonide hulgas on omakorda üle 200 serotüübi. Neist kooleravibriooni serotüüpidest ainult kaks põhjustavad koolerat ja kooleraepideemiaid ning sporaadilisi haigusjuhte. Eesti suplusvee seire raames võetud analüüsides ei kuulu ükski leid nende kahe hulka, mistõttu on Eestist leitud tüved mittetoksilised.