Sähku juht põrutas jalgratturile otsa

Sähkusõidu reeglid

Elektriliste tõukeratastega sõites peab järgima liikluseeskirja. See hõlmab kõigi liiklusmärkide ja tänavapõhiste kiiruspiirangute järgimist ja jalakäijatele teeandmist.

Kandke kiivrit

Kiivrikandmine on üks tõhusamaid ettevaatusabinõusid, mis aitab kaitsta raskete vigastuste eest. Kinnitage kiiver nõuetekohaselt rihmadega ja veenduge, et see oleks õigesti peas ega loksuks.

Sõitke üksi

Tõukeratas on mõeldud sõitmiseks ühele inimesele. Ärge sõitke sähkuga mitmekesi!

Parkige korrektselt

Parkige ratas nii, et see ei takistaks kaasliiklejaid, kaasa arvatud jalakäijaid. Kui pargite tõukeratta kõnnitee äärde, peab jalakäijatele jääma ruumi vähemalt 1,5 meetrit.

Valige ohutu kiirus

Elektrilise tõukerattaga liiklemisel on suurim ohuallikas liiga suur kiirus. Olenevalt linna reeglitest saab tõukerattaga sõita maksimaalselt 20–25 kilomeetrit tunnis, aga peab arvestama, et valitud kiirus oleks sõitjale ja kaasliiklejatele ohutu.

