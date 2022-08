Tänavamärgistust uuendatakse vastavalt kulumisastmele

Suvepärnakas Andres Auväärt on siinkandis puhanud juba mitukümmend aastat. Pärnus liigub ta enamasti ringi jalgrattal ja ta on märganud, et suvepealinna kergliiklusteede märgistus on tuntavalt kulunud. Näiteks teekonnal mööda Esplanaadi ja Supeluse tänavat kuni Hedonini on mitmes kohas märgistused vaevumärgatavad ja seda juba aastaid. Seetõttu on ta tihti näinud olukorda, kus nii jalakäijad kui jalgratturid liiguvad aladel, kus seda tegema ei peaks.