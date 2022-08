Naiskodukaitse õpetab ohutushoiulaagris valmistuma kriisiolukordadeks

Juba neljandat aastat toimuva laagri korraldamise eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust ja valmisolekut erinevateks kriisiolukordadeks. Ohutushoiulaager on hea võimalus saada koolitust eluks vajalikel teemadel.

Laager on osalejatele tasuta ja praktilise suunaga – iga teema juures saab käed külge panna ja kõike ise proovida. Võimalus on harjutada näiteks esmaabi andmist, proovida ise tuld kustutada ja õppida, kuidas metsas hakkama saada.

Naiskodukaitse arendusspetsialisti Elisa Jaksoni sõnutsi on ohutushoiulaagrid populaarsed ja kolme aasta jooksul on naiskodukaitsjad laagrites üle neljasaja inimese koolitanud. ““Ole valmis!” laagrid on populaarsed just seetõttu, et sealt saab teadmisi ja praktilisi võtteid esmaabist enesekaitseni või matkatarkustest koduste evakuatsioonivarude soetamiseni,” lisas Jakson.