Ehitus Pärnu–Uulu teelõigul muudab liiklemist mitmes kohas

Ta kinnitas, et kogu ehitustööde ajal on teelõigul tagatud vähemalt 1+1 sõidurajaga liiklus.

Verston OÜ ehitab tee nelja sõidurajaga maanteeks, et suurendada selle liiklusohutust ja läbilaskvust. Liiklusuuring näitab, et sel teelõigul on prognoositav liiklussagedus üle 15 000 sõiduki ööpäevas ja raskeliikluse osa sellest on üle 20 protsendi.