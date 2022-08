Juba mõni aeg tagasi algatas ERJK menetluse EKRE suhtes, selgitamaks, kas on rikutud erakonnaseadust, võttes vastu juriidiliste isikute annetusi. Komisjonile oli laekunud valvsa kodaniku avaldus selle kohta, et EKRE trükise Pärnumaa Teataja mitmes numbris on oma toetajana välja toodud Tervistav Stuudio. See on EKRE Pärnumaa piirkonna juhi Helle Kullerkupu ettevõte OÜ Terve Pere Stuudio.