Maakonda ähvardab linna ja valdade erimeelsuse tõttu toetusrahadest ilmajäämine

Nimelt soovib Pärnu linnavalitsus, et selleks oleks sihtasutus Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA), kuid valdade silmis on selleks Pärnumaa omavalitsuste liit (POL), millest Pärnu linnavalitsus kaks aastat varem välja astus. Ent aasta lõpuks peab kokkulepe olemas olema, muidu on minister Solmani sõnutsi maakonnal reaalne oht arendusrahadest ilma jääda.

Nii on löögi all kogu maakonna arengu kavandamine ja riiklikest toetusmeetmetest toetuste taotlemine, mis paneb seisma maakondliku tähtsusega investeeringute elluviimise. Ministri silmis oleks see Pärnumaale suur kaotus. Ta andis omavalitsuste juhtidele ühtlasi ülevaate, mida see kohalikele omavalitsustele täpsemalt rahalises mõttes ja arenguliselt tähendaks.