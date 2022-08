Muutus Papiniidu ristmiku liikluskorraldus

Liikluskorraldust muudeti seetõttu, et tipptunnil ei jõudnud piisav arv sõidukeid otse üle ristmiku sõita ja ootajate rivi blokkis parempöörde Riia maanteele. Samal ajal sõidab pärast Liivi tee valmimist Riia tänaval vähem masinaid Riia suunas ja vajadus kahe vasakpöörderea järele kadus ära.

Muutus vajab harjumist, sest paljud autojuhid sõidavad mälu järgi. Et varem ei saanud keskmist rida pidi otse sõita, siis sellelt ristmikku ületades teeb tee väikese jõnksu paremale. Ehkki uue teekattemärgistusega on seda vähendatud, peab iga autojuht jälgima, et ta püsiks ristmikku ületades omas reas ega sõidaks keskmisest reast tulevale autole ette.