Aasta isa tiitel ootab väärilisi kandidaate

Eesti reservohvitseride kogu (EROK) Pärnumaa jaoskonna kontaktisik Jaanus Ots rääkis, et teadaolevalt pole kodumaakonnas aasta isa varem otsitud. “Eesti naisliit on sellist konkurssi korraldanud, aga kelle hulgast kandidaadid leiti ja kuidas võitja valiti, me ei tea,” selgitas Ots ja lisas, et Pärnumaa aasta isa konkursiga soovitakse juhtida tähelepanu vanemlikele väärtustele.