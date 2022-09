Riik kavatseb Pärnu silla ehitust toetada 20 miljoni euroga

Pärnu linnale antakse valitsuse soovi järgi investeeringutoetust silla ehitamiseks 2023. aastal viis miljonit eurot ja 2025. aastal 15 miljonit eurot. Valitsuse koostatud riigieelarvet ja eelarvestrateegiat asub aga arutama riigikogu ja see tähendab, et võib tulla muudatusi ja parandusi.

“Veel eelmise kolmapäeva hommikul oli eelarveprojektis aastaks 2023 viis miljonit eurot, aga edasi valitses tühjus. Kuna keegi oli arvanud, et sellest on küll, tähtis olevat aasta 2023 ja edasi vaatame,” selgitab Kivimägi tänase lehe arvamusloos. “Arusaamatu, sest kui riigi tugi piirdu(nu)ks viie miljoni euroga, ei saaks Pärnu linn sõlmida sillaehituslepingut, lähtudes prognoosist, kus silla maksumus on suurusjärgus 50 miljonit eurot.”