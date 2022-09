Eliisabeti kiriku leerisaali kogunesid koguduse juhatuse kutsel poliitikud, ettevõtjad ja ametnikud, kes on juba kiriku renoveerimist nõu ja jõuga toetanud ja kellelt kirik loodab rahatuge edaspidigi. Eliisabeti koguduse juhatuse esimehe Andres Riivitsa sõnutsi on kirik üks Pärnu linna sümbolitest. “Vaadake, mis meil on suveniiridel: Tallinna värav, Punane torn, Eliisabeti ja Katariina kirik,” rääkis ta.