Wendre mõlemad Pärnu ettevõtted on tänavu suurimate koondajate esikolmikus.

Septembri lõpus teatas Wendre Bedding ASi üks suuremaid kliente, et lõpetab poole aasta pärast nendega lepingu. Järgnevatel kuudel ootavad ettevõtet ees suuremad muudatused.

Mullu jagunes varasem Wendre AS kaheks iseseisvaks ettevõtteks: Wendre AS tekke ja patju ning Wendre Bedding AS voodeid ja madratseid tootvaks ettevõtteks.